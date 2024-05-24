【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.

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✴ご希望のお値段はおいくらですか？✴古着は1点ものの為、気になる方はお気軽にご連絡下さい(*^^*)▪︎フォロー割り4000円〜 300円引き6000円〜 400円引き8000円〜 500円引き取り扱い商品一覧⤵︎#Mudanレディース商品一覧⤵︎#MudanLadies◆◇◆◇◆◇商品詳細◆◇◆◇◆◇▪︎表記サイズM※実寸サイズも合わせてご確認ください。▪︎実寸サイズ【平置き(cm)】肩幅39cm身幅52cm袖丈28cm着丈69cm※素人採寸のため誤差はご了承ください。▪︎ポイント上品な総柄で目を引き、古着ならではの個性的でレアな一点ものデザインブラウス◎オールシーズン春夏秋冬季節を問わず楽しめるテロっとした素材の長袖シャツなので、秋冬はレザージャケットやアウター ライトアウターなどのインナーとして、春夏はモックネックシアーハイネックをインナーとしても楽しめる万能アイテム^^ワイドパンツなどの色々なバンツスタイルやスカートに合わせ大人スタイル、カジュアルスタイルと様々なコーディネートが出来る1枚♪他にも多数のデザインシャツと出品しております。おまとめ購入で割引させて頂きます(*^^*)レディース商品一覧⤵︎#MudanLadiesレトロコーデレトロガーリー古着女子レトロ女子フルジョヴィンテージライクフル女ライフ▪︎カラーブラウン 茶色 ベージュ※撮影環境や使用端末によって色味に若干の差がある場合があります。▪︎当店で扱っている商品は全てUSED品になります。古着特有の使用感、シミ、毛玉、匂いなどある場合がございます。ご理解ある方のみ、お買い求め頂くようお願い致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートラブル防止のため、 プロフィールをお読み下さいm(__)mーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【当店のご案内】ヴィンテージ、昭和レトロ古着個性的デザインの1点ものなどのおしゃれでカッコ可愛いメンズ・レディースのトップス・アウター・スポーツ系を主に多数取り揃えております(*´∀｀)取り扱い商品一覧⤵︎#Mudan