  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.
商品番号 G31585894819
商品名

【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

✴ご希望のお値段はおいくらですか？✴古着は1点ものの為、気になる方はお気軽にご連絡下さい(*^^*)▪︎フォロー割り4000円〜　300円引き6000円〜　400円引き8000円〜　500円引き取り扱い商品一覧⤵︎#Mudanレディース商品一覧⤵︎#MudanLadies◆◇◆◇◆◇商品詳細◆◇◆◇◆◇▪︎表記サイズM※実寸サイズも合わせてご確認ください。▪︎実寸サイズ【平置き(cm)】肩幅39cm身幅52cm袖丈28cm着丈69cm※素人採寸のため誤差はご了承ください。▪︎ポイント上品な総柄で目を引き、古着ならではの個性的でレアな一点ものデザインブラウス◎オールシーズン春夏秋冬季節を問わず楽しめるテロっとした素材の長袖シャツなので、秋冬はレザージャケットやアウター　ライトアウターなどのインナーとして、春夏はモックネックシアーハイネックをインナーとしても楽しめる万能アイテム^^ワイドパンツなどの色々なバンツスタイルやスカートに合わせ大人スタイル、カジュアルスタイルと様々なコーディネートが出来る1枚♪他にも多数のデザインシャツと出品しております。おまとめ購入で割引させて頂きます(*^^*)レディース商品一覧⤵︎#MudanLadiesレトロコーデレトロガーリー古着女子レトロ女子フルジョヴィンテージライクフル女ライフ▪︎カラーブラウン　茶色　ベージュ※撮影環境や使用端末によって色味に若干の差がある場合があります。▪︎当店で扱っている商品は全てUSED品になります。古着特有の使用感、シミ、毛玉、匂いなどある場合がございます。ご理解ある方のみ、お買い求め頂くようお願い致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートラブル防止のため、　プロフィールをお読み下さいm(__)mーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【当店のご案内】ヴィンテージ、昭和レトロ古着個性的デザインの1点ものなどのおしゃれでカッコ可愛いメンズ・レディースのトップス・アウター・スポーツ系を主に多数取り揃えております(*´∀｀)取り扱い商品一覧⤵︎#Mudan
http://narcologia.ru/goods/reflector465864.html
http://narcologia.ru/goods/ordering978179.html
http://narcologia.ru/goods/peroration3515.html 70s 80s USA Huntley of York パイル地 ポロシャツ メンズXL ブラウン ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.ヴィンテージ】カルバンクラインジーンズ ポロシャツ 半袖 茶 ビッグ ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.80〜90年代 USA製 Alan Stuart スキッパーカラー ポリエステルシャツ メンズXL 古着 80s 90s ビンテージ ヴィンテージ ストライプ 幾何学柄 総柄シャツ ライトブラウン 茶色【半袖シャツ】【PS0707】【FSS2308-30】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.DIESEL - 【ヴィンテージ】ディーゼル 古着 90s メンズ ポロシャツ ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.70年代 ヴィンテージ Contour Knit 無地 レトロ ポリシャツ メンズL ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.シャープな襟で 小顔見せ ♪ ポロシャツ 半袖シャツ ポロカラー クロップド丈 脚長効果 ラテカラー ブラウン カジュアル ヴィンテージライク 大人っぽ
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.ペレペレ 半袖 ヒップホップ ストリート | ビンテージ古着屋Feeet 通販 ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.Amazon.co.jp: Vintage Rooster メンズ カジュアル ポロシャツ 半袖 ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.PAUL HOWARD CALIFORNIA オールド 半袖ポリシャツ アメリカ直輸入 ビンテージ 送料無料 メンズ L/茶系・総柄 フラワープリント 花柄 モード オープンカラー 柄シャツ ヴィンテージ 70'S アメカジ USA 古着卸 業販-SPEC.CO.,LTD.
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.Santa Monica - 古着 ヴィンテージ レトロ シンプル ポリシャツ used ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.J.C.PENNEY】 70s デカ襟 ヴィンテージ 長袖シャツ ポリシャツ XL 韓国 ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.70s JC Penney チェック 半袖 コットン ポリエステル シャツ M / 70 ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.L 90年代 総柄 JPN VINTAGE Dandy UP シースルー ポリエステルシャツ 半袖 油絵アート柄 ビンテージ
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.昭和レトロ お洒落 草花柄ストライプ 柄シャツ ポリシャツ ブラウン茶 ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.バーバリーブラックレーベル BURBERRY BLACK LABEL ポロシャツ 半袖 ...
【総柄 ストライプ デザインシャツ】ポリシャツ 半袖 ブラウン Vintage.

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru