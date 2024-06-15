◎ eimy istoire / ベアトップ



カップインリブベアトップ(F WHITE): トップス



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エイミーイストワールバックロングフロントボタンベアトップミントSIZEFREEハリのある生地を使用したシャツデザインのベアトップ。バスト下のフロントで結ぶ袖もデザインのポイント！バックはゴムになっているので落ちてくる心配もなく安心して着用できます。デザイン性のあるアイテムでコーディネートの主役になってくれるトップスです◎#eimyistoire#エイミーイストワール#ブラウス#ベアトップ#ビスチェ#シャツsnidelスナイデルLilybrownリリーブラウンFRAYI.DフレイアイディーriendaリエンダCOCODEALココディールHONEYMIHONEYハニーミーハニー