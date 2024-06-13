

『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ



『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ 『フェデリコ』 （M〜L） 半袖ポロシャツ 襟ワイヤー入 花柄 おしゃれ

即購入大歓迎です❣️❣️✨お得なお買い物情報✨がプロフィール欄にありますのでご覧下さい(*꒳*)⸝♥️⚠︎︎1日3名様限定です。【商品情報】◆サイズ（タグ表記）：M〜L◆実寸（平置寸法）\"【トップス】FEDERICO薄手白襟にワイヤー入り着丈58ｃｍ肩幅39ｃｍ身幅51ｃｍ袖丈23ｃｍ\"⚠︎︎素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◆カラー：写真にてご確認ください！ （1枚目の写真が実物に近いです♪）⚠︎︎実際と多少異なる場合があります。♪他にも多くの商品を出品しています︎♪タートルネッククルーネックボトルネックドロップショルダーボリュームスリーブキャンディスリーブランタンスリーブショート丈ビックシルエットオーバーシルエットレイヤード重ね着秋冬春夏上品きれいめ清楚感高級感エレガントカジュアルフェミニンシンプル古着女子フルジョ韓国など取り扱っています♬他の商品を見たい方はこちらから✨️⇩⇩⇩#mami古着♡レディース♡トップス全商品はこちらから✨️⇩⇩⇩#mami古着♡全商品--------------注意事項---------------・お値下げ交渉の際は検討しますので、「○円までお値下げ可能ですか？」とご提示頂けると助かります。・専用ページの作成はトラブル防止のためお断りしております。コメントでのやり取りがあった場合も、お手続きが完了された方を優先してご案内します。・購入時期や着用回数をよく聞かれますが、頂き物等もありますのでお答えできないです。・商品の大きさ等によって、配送方法を変えさせていただく場合があります。あらかじめご了承下さい。・自宅で保管しているものを簡易に検品して出品しております。着用に問題ないレベルの保管中のにおい、細かい見落としはご容赦いただけますと幸いです。oa0740