Shinzone シンゾーン WHITE WOLF TANK

表記サイズ：F レディース平置き実寸(cm)：身幅43 着丈63 肩幅45※誤差はご了承下さいカラー：ホワイト 白 オフホワイト素材：綿50％レーヨン50％ コットン ※手洗い可生産国：日本製こちらで譲っていただいたものを一度だけ着用しました。着用感が少しありますが、まだまだ着ていただけると思います！#SHINZONE#シンゾーン



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