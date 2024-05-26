A.P.C】ハーフムーン スムースカーフスキンショルダーバック ブラウン ...



A.P.C. SAC DEMI-LUNE MINI サック デミ リュンヌ ミニ / アーペーセー ハーフムーンバッグ イタリア産スムースカーフスキン 牛革 ブラウン 茶 ショルダーバッグ レディース-ブランディング



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Half Moon レザー製バッグ Red – The Row

表面傷など光によって見えますが全体的に状態は綺麗だと思います。ペットボトル500mlも横に入る大きさなので、小さめですが活用していました。少し濃いめの上品なブラウンでカジュアルすぎず、でもきちんと感があって大きさも丁度よく清潔感のあるバックです。そこまで目立ちませんが、レザーの薄い傷や線は多少ございますが、まだまだ艶もあり、栗色の可愛いお品でまだまだお使いいただけます。中古品とのご了承いただける方、よろしくお願い致します。（╹◡╹）レザーのお手入れをしておきました。配送の際には再度丁寧にお拭きして出荷致します。縦最大で19横24まち 7袋付属あります。大手ブランドリユース店AACD加盟店にて購入正規品