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クロエ ミニ財布
商品番号 X58712662362
商品名

クロエ ミニ財布
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 3,960 円
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商品詳細

財布形/開け口···三つ折り財布形/開け口···三つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)財布形/開け口···ミニ財布(ミニウォレット)カラー···ブラック購入時期、2021年12月頃お札を入れるところは全然汚れ、傷見られません小銭入れのところには汚れがあります。カードは最大6枚入れられます。3箇所に2枚ずつが限界です。革はだいぶ柔らかいです。発送の際は箱はお付けしません。箱や購入カードが欲しい場合は要相談でお願いいたします。
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