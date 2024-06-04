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商品詳細
財布形/開け口···三つ折り財布形/開け口···三つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)財布形/開け口···ミニ財布(ミニウォレット)カラー···ブラック購入時期、2021年12月頃お札を入れるところは全然汚れ、傷見られません小銭入れのところには汚れがあります。カードは最大6枚入れられます。3箇所に2枚ずつが限界です。革はだいぶ柔らかいです。発送の際は箱はお付けしません。箱や購入カードが欲しい場合は要相談でお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper922009.html
http://narcologia.ru/goods/diamond45058.html
http://narcologia.ru/goods/competitive793781.html
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