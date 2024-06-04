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- LAVENHAM （ラベンハム） ノーカラー切替キルティングコート
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商品詳細
キルティング ブリスベン写真はラベンハムの同じシリーズの着画になります。多少の使用感ありますが目立つダメージはない状態です。中古品にご理解いただけます方に☺︎✤カラー ブラック✤サイズ 36・着丈:89cm・身幅:59cmコクーンシルエットのゆったりとした着心地で、1枚だと肌寒い季節には中に着込むこともできます。切り替え上部のモールスキンは中綿なしのため、秋口から着用できます。総裏仕立てというところもぬかりがありません。甘すぎないアイテムだからこそ、秋口は足元にヒールを合わせて女性らしさをプラスするスタイルもおすすめ。身体を包み込むようなコクーンシルエット。ゆったりとした着心地で、抜け感のあるスタイリングを楽しめます。カジュアル度の強いミリタリーキルトに上品さを感じさせるモールスキンとの組み合わせも、気取らない大人のカジュアルスタイルを底上げします。
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