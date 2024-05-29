カシオ　CELVIANO セルヴィアーノ　88鍵電子ピアノ　AP-470WE

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商品ページをご覧いただき、ありがとうございます。商品に関するご質問は、お気軽にお問合せ下さいませ。(コメント返信及びお取引開始のご連絡に1日〜2日程度お時間を頂く場合がごさいます)------------------------------------------✨商品概要※東京・神奈川限定のお取引となります(送料込み)2018年製です。出品時に一通りの動作確認を行っておりますが、不具合はありませんでした。使用感は殆ど感じられず美品かと思います。▼気になる点・薄く変色している箇所あり(写真3枚目)・椅子にへこみ、目立たない程度のスレありそれ以外は特に目立った傷や汚れは特に見られません。付属品は写真の物が全てになります。 ▼サイズ高さ85.5cm幅140cm奥行き41cm------------------------------------------✨発送について・4～7日で設定させて頂いておりますが、 可能な限り、即日/1～2日でご対応いたします------------------------------------------✨お値下げについて・表示価格でお取引頂ける方を優先しております------------------------------------------▼当ショップのその他出品物はこちら▼#Aスマイル★生活雑貨管理番号:5