【新品・未使用】Samantha Vega☆ピンクリボンバッグ(小)

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商品詳細
サマンサベガのバッグです。同柄の、サイズがもう一回り大きいバッグも出品しています。リボンや生地がとても可愛いです。素人の長期自宅保存のお品です。ご理解いただける方のみご購入下さい。完璧をお求めの方はご遠慮下さい。他にも多数ロリータ服を出品しています。よろしくお願いいたします。
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