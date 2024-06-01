ノースフェイスWOMEN'SストレッチテックニットパンツL/REG黒日本未発売

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ザ・ノースフェイスストレッチテックニットパンツTHENORTHFACEWOMEN'STECHKNITPANTカラー：TNFBLACK(ブラック) サイズ表示：USサイズWOMEN'SLREG (日本サイズXL相当) STANDARDFIT実寸：ウエスト約90～104cm・股上約29.5cm・股下約72.5cm・ワタリ幅約31.5cm・裾幅約12cm(ウエストは片面ｘ2を記載しています。)素材：BODY72％COTTON28％POLYESTER生産国：GUATEMALA状態：新品未使用ストレッチ素材で動きやすく、アウトドアやスポーツシーンはもちろんタウンユースにも活躍が広がります。両サイドと右後ろにオープンポケットが付いています。ウエストはドローコードで調整可能です。希少な日本未発売のUSAモデルです。アメリカのTHENORTHFACE正規店購入の正規品です。海外製品の為、製造過程における僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。神経質な方はご遠慮下さいませ。＊値下げ交渉は不可となります。#日本未発売#海外限定#USAモデル#THENORTHFACE#ザ・ノースフェイス#アウトドア#大きいサイズ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス季節感···春、夏、秋、冬