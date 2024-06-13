アニエスベー Tシャツ カットソー 半袖 ロゴ レディース 2/ZZ7713

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【美品】 Agnes b. / アニエスベー | LOGO Tシャツ | T2 | ホワイト | レディース



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☆フォロー割あり☆希望価格の設定をして頂いた場合には、応じる場合がございます。※フォロー必須です。気になる方は、いいね、希望価格の設定からよろしくお願い致します。この度はご覧頂きありがとうございます。⭐︎agnèsb.アニエスベーのTシャツです。前面にシミがございます。また襟回りに黄ばみがございますので、ご理解の上ご購入をお願いいたします。柔らかく薄手の生地で、短めの半袖が女性でもだぼつかずに着こなしやすいです。カラーホワイト【サイズ(㎝)】サイズ2着丈57cm肩幅36cm身幅44cm袖丈14cm※平置き素人採寸の為、多少誤差が生じる可能性がございます。※中古品の為、よごれやキズ等の見逃し等ある場合がございます。ご理解を頂いた上ご購入下さい。Y2Kグランジ韓国Koreaアーカイブ00s90s80s70sパンクロック地雷系病みクマヴィンテージOLDオールド一点物個性派レトロオーバーサイズ激安古着屋ミセスセレブ原宿お好きな方に◎#Cycle古着で検索◎