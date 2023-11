☆2枚セット☆Free People ワッフルTボディースーツ

☆期間限定セール☆10月31日まで!!11月(ホリデーシーズン前)になったら、一旦お値下げリセットします。【 ¥4288→¥3788 】FreePeoplewafflet-shirtbodysuitsetof2(greyandoff-white)超お得、ボディースーツ2枚組アメリカボヘミアンスタイルのフリーピープルThisbodysuit'sbottomisnotathongstyle,soitgivesawholecoverage.Verycomfortabletowear.2snapsatthecrotchclosure.Thumbholeonthesleeves.allthebuttonsarefunctional.youcanopenthefrontifyouwant.こちらのボディースーツはお尻の部分がしっかりカバーされてとても楽に着れます。留めは2つスナップ付き。また袖には指ホール有り!!また、ボタンも開けしめ可能。飾りではありません。Off-white:justatry-on オフホワイト試着のみgrey:wornonce グレー1度着用*Alwayswornwithunderwear*必ず下着をつけて着用していました。ホームクリーニング済み。#freepeople#we_the_free#フリーピープル#ボヘミアン#ボディスーツ#bodysuit#body#low_rise#ローライズ#アメカジ#USA#free_people#multi_pack#2枚セット#色違いセット#2色セット#US_size8



