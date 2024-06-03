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- クミキョク 花柄シャツ 黒 サイズ2 a5408
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商品詳細
カラー...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...花柄季節感...春,夏,秋商品をご覧いただきありがとうございます。当店の取扱商品の一覧はこちらから → #MokicatApparel【購入について】即購入OKです。コメント不要です。【割引について】フォロワー割（1000円以上の品）御用意しております。まとめて購入割引も対応いたします。プロフィール参照お願いいたします。コメントよりご相談ください。【この商品のご説明】◯ブランド：クミキョク◯サイズ表記：2◯平置き採寸肩幅：37袖丈：57身幅：45総丈：53＊単位はｃｍです。＊平置き実寸計測です。＊総丈は首元からの計測です◯状態状態：B目立ったシミや汚れ、破れはありません。気持ちよくお使いいただけます。＜状態詳細表＞Ｓ・・新品。Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、状態のいい商品。Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上でご購入・ご入札をお願いします。【ご注意点】＊商品はあくまで中古です。中古にご理解のない方、新品クラスを求める方はご利用をお控えください。＊状態については主観で表記しています。＊着画や別カットの写真のご要望は対応できません。＊専用、取り置きには対応することができません。＊お断りすることなく、商品は圧縮して送付する場合がございます。あらかじめご了承ください。＊＊＊当店取り扱いトップスの一覧はこちら → #Mokicatトップスレディース商品の一覧はこちらから→ #Mokicatレディース
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