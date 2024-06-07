Narcisse アンバランスカラーブラウス

【Narcissus】アンバランスカラーブラウス新品、未使用。◇素材...コットン100%◇色...ホワイト◇サイズ...身幅52肩幅45着丈43そで丈24.5◇通常価格...¥9,790◇購入日...2022年9月頃【アイテム説明】遊び心のあるモードな印象のアシンメトリーブラウス。ボトムとのバランスが取りやすい着丈が短めが嬉しいポイント。※ご覧のモニター環境や撮影環境により実際の商品と多少色味が異なって見える場合がございます、ご理解の程を宜しくお願い致します。自宅保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。



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