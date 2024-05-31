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Simone Rocha シモーネ ロシャ／タンクトップ
商品番号 V79069011382
商品名

Simone Rocha シモーネ ロシャ／タンクトップ
ブランド名 シモーネロシャ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・シモーネロシャのノースリーブトップス（タンクトップ）・海外ECのLN-CCで¥39,800で購入しました・自宅で1回のみ試着、ほぼ未使用の新品です・サイズはXS、素材はコットン100%・右肩にリボンがついています。それ以外はいたってシンプル。シモーネロシャのアイテムのなかでもいちばん着やすい＆デイリーなデザインなのではないかと思います・ほぼ未使用の新品ですが、一度ひとの手に渡ったものになります。ご理解いただける方のみご購入くださいませ#simonerocha#シモーネロシャ#ノースリーブトップス#ノースリーブ#トップス#タンクトップ季節感···夏カラー···ブラック柄・デザイン···無地カップ···カップなし
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