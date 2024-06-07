todayfulトゥデイフル　スタンドカラーマーブルシャツ

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商品詳細
todayfulトゥデイフルのスタンドカラーマーブルシャツです。StandcollarMarbleShirts国内のジャガード織りの生地を使用したスタンドカラーシャツ。桐生産地の伝統的な手法でシャリ感の中にドレープ性を持たせた独特の風合いが特徴。ニュアンスのあるマーブル柄と春らしいカラーが魅力。スタンドカラーと比翼仕様の前立てでミニマルなデザインに仕上げています。サイズ…フリー定価18,700yen色 ベージュ1回着用 クリーニング済みです。身幅43.5cm丈72cm素人採寸の為、ご参考まで。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···夏、秋季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/sci-fi180247.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild590752.html
http://narcologia.ru/goods/peroration808115.html
TODAYFUL（トゥデイフル）の「スタンドカラーマーブルシャツ（シャツ ...
TODAYFUL トゥデイフル スタンドカラーマーブルシャツ
TODAYFUL トゥデイフル スタンドカラーマーブルシャツ
TODAYFUL トゥデイフル スタンドカラーマーブルシャツ｜BORN FREE ...
TODAYFUL（トゥデイフル）の「スタンドカラーマーブルシャツ（シャツ ...
TODAYFUL トゥデイフル スタンドカラーマーブルシャツ｜BORN FREE ...
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TODAYFUL トゥデイフル スタンドカラーマーブルシャツ
TODAYFUL トゥデイフル スタンドカラーマーブルシャツ
TODAYFUL（トゥデイフル）の「スタンドカラーマーブルシャツ（シャツ ...
TODAYFUL トゥデイフル スタンドカラーマーブルシャツ
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi180247.html
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TODAYFUL トゥデイフル スタンドカラーマーブルシャツ
TODAYFUL トゥデイフル スタンドカラーマーブルシャツ
TODAYFUL（トゥデイフル）の「スタンドカラーマーブルシャツ（シャツ ...
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