ツモリチサト アニマル型ファーティペット

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商品詳細
１０年くらい前に神戸のツモリチサトで購入しました。３年くらい利用して、クリーニングしたのち、未使用です。2万円くらいだったかと思います。ファーなのに、抜け毛が少なく、とても手触りも良いのでお気に入りでした。リアルラビットファーのとても暖かいファーティペットです。服の系統が変わったため、出品いたします。ツモリチサトファンの方、目に止めていただけた方に大切に使っていただけたら幸いです。こちらはお値下げ対応はできませんので、ご容赦くださいませ。ツモリチサトラビットファーアニマル柄ファーティペットファーマフラーファーストールヒョウ柄素材···リアルファーカラー···ブラウン
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