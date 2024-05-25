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ツモリチサト アニマル型ファーティペット
商品番号 N28026633390
商品名

ツモリチサト アニマル型ファーティペット
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１０年くらい前に神戸のツモリチサトで購入しました。３年くらい利用して、クリーニングしたのち、未使用です。2万円くらいだったかと思います。ファーなのに、抜け毛が少なく、とても手触りも良いのでお気に入りでした。リアルラビットファーのとても暖かいファーティペットです。服の系統が変わったため、出品いたします。ツモリチサトファンの方、目に止めていただけた方に大切に使っていただけたら幸いです。こちらはお値下げ対応はできませんので、ご容赦くださいませ。ツモリチサトラビットファーアニマル柄ファーティペットファーマフラーファーストールヒョウ柄素材···リアルファーカラー···ブラウン
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