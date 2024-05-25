【美品】アニヤハインドマーチ　エコバッグ

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商品詳細
アニヤハインドマーチのエコバッグです。こちらで譲って頂きましたが、使う機会がないため出品します。日本限定のレアな商品です。譲って頂いた時から、経年劣化の小さなシミスレはありますが、あまり目立ちません。取手も含め綺麗な状態だと思います。即購入okです！素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···ホワイト、グリーン〔ロゴ〕#アニヤハインドマーチ#エコバッグ
http://narcologia.ru/goods/providence404194.html
http://narcologia.ru/goods/cotton454961.html
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