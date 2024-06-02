美品マークジェイコブスウォレットショルダーバッグスマホポシェット

事前にプロフィールをご覧下さい。マークジェイコブスのウォレットショルダーです。長財布の様にカードや小銭にお札も入り、中央ポケットにはスマホがすっぽり入ります。旅行の際にサブバッグとして数回使用しただけの美品です。スマホとお財布のみでお出かけする時に丁度のショルダーバッグです。カードポケット：16通常ポケット：2メインポケット：1スマホ収納OKファスナーポケット：1あくまでも中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。マークジェイコブスマークバイマークジェイコブススマホポシェットスマホショルダーiPhoneウォレットショルダーウォレットミニポシェット長財布素材···牛革(本革)種類···ミニショルダーバッグ



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