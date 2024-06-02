【日本限定】風間ゆみえ×レスポートサック 犬柄 ビッグトート

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【日本限定】風間ゆみえ×レスポートサックAMOURTOTEルシヤンマタン 犬柄ビッグトート トートバッグ yumiekazama Lesportsacこちらは、大小あるうちの大きいサイズの方になります。目立った汚れ等はありませんが1シーズン使用しましたので「やや傷や汚れあり」にしています。定価：17,600円人気スタイリスト「風間ゆみえ」さんとレスポートサックのスペシャルコラボレーション。ベージュベースの「ルシヤンマタン」は温厚かつ忍耐強い性格で人々を魅了し、強く美しい存在の象徴として愛される「グレートデン」のデザイン。ユーモアあふれるプリントと機能性にこだわったデザインです。スタイル説明：たっぷり大きめのトートバッグです。レスポートサックならではのオールオーバープリント(総柄)が持ち手にまで使用されています。トップはフルオープンになっているためアイテムの出し入れもし易く、表側や内側背面に大きなジッパーポケットも付いています。デザイン性だけでなく機能性も十分で、ご旅行にも使用出来る容量も魅力です。【カラー】ルシヤンマタン（ベージュ系）【サイズ】（約）37×54(27)×28cm持ち手（約）45cm【仕様】表面：ファスナー付ポケット×1 裏面(内部)：ファスナー付きポケット×2、ポケット×1 #Lesportsac#レスポートサック#ピーターラビット#大草直子#風間ゆみえ#ケイタマルヤマ#メゾンドリーファ#スタイリストコラボバック#トートバッグ#ショッピングバッグ#ショッピングトート#エコバッグ#バックパク#ボストンバッグ#BAGGU#吉田カバン#激レア#レア#入手困難#日本限定#犬柄#猫柄#プチアムールトート#AMOURTOTE#梨花