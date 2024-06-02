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付属品完備 美品 プラダ 長財布 サフィアーノレザー ラウンドファスナー 黒
商品番号 D86216140469
商品名

付属品完備 美品 プラダ 長財布 サフィアーノレザー ラウンドファスナー 黒
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 13,674 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダのラウンドファスナータイプの長財布です。定番色の黒色で光沢感がありシンプルながらも高級感が感じられおすすめです。サイズ：縦　　約20.5cm　　　　横　　約10.5cm　　　　マチ約2cm色　　：NERO(黒色)素材　：SAFFIANO（サフィアーノレザー）　　　　細かい独特な筋模様の型押し加工を施した　　　　プラダが開発した牛革のことで、傷や汚れが　　　　つきにくく、しっかりとした丈夫な素材。　　　　張りのある硬めのレザーで高級感がある。購入先は古物市場で、角にスレがある等使用感は少しありますが目立った傷や汚れは無く、キレイな状態です。ギャランティカードや箱など画像のものを付属します。ファスナーの開閉もスムーズで問題ありません。コメント無しの即購入もOKです。ご質問や値引き交渉御座いましたらお気軽にコメント下さい。
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