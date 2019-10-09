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TORY BURCH トリーバーチ ブリテン ラウンドファスナー 長財布 黒
商品番号 F76285788553
商品名

TORY BURCH トリーバーチ ブリテン ラウンドファスナー 長財布 黒
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 11,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【TORYBURCHBRITTENZIPCONTINENTALWALLET】新品・未使用品番：1410041122サイズ：約W19×H11×D2.5cm素材：レザー開閉：ラウンドファスナー内側：ファスナー式小銭入れ×1札入れ×2カードポケット×8フリーポケット×2チェーン付きカードケース×1外側：後ろフリーポケット×1カラー：001ブラック(金具：ゴールド)アメリカ直営店で購入正規品チェーン付きのカードケースが付いた、ロングウォレットです。
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