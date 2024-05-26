FURLA AGATA 2wayバッグ　ブラック

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商品詳細
【フルラ アガタ】 2wayバッグ♫︎♡︎カラー ブラック♡︎素材 レザー♡︎サイズ 縦 22cm 横 35cm マチ 12cm 内ポケット 3つ 外ポケット 1つ♡︎状態 表側にキズ、ハンドルのつけ根部分に多少の ほつれと、プレート下にわずかな汚れが ございます。 画像にてご確認ください。 角スレなどは見られません⑅︎◡̈︎* 保存袋はございません。※素人採寸になります、若干の誤差はご了承ください。
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