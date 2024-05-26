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FURLA AGATA 2wayバッグ　ブラック
商品番号 Q91631876452
商品名

FURLA AGATA 2wayバッグ　ブラック
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,282 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【フルラ　アガタ】　2wayバッグ♫︎♡︎カラー　　ブラック♡︎素材　　レザー♡︎サイズ　　縦　　　22cm　　横　　　35cm　　マチ　　12cm　　内ポケット　3つ　　外ポケット　1つ♡︎状態　　表側にキズ、ハンドルのつけ根部分に多少の　　ほつれと、プレート下にわずかな汚れが　　ございます。　　画像にてご確認ください。　　角スレなどは見られません⑅︎◡̈︎*　　保存袋はございません。※素人採寸になります、若干の誤差はご了承ください。
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