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ヴァレンティノ　VALENTINO マフラー　ストール
商品番号 D98808467793
商品名

ヴァレンティノ　VALENTINO マフラー　ストール
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 10,904 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴァレンティノのマフラー、ストールです。企業向けブランド古物市場での購入です。真贋鑑定済みの商品を購入し更に古物商免許を持つ鑑定士がWチェックを行った正規品です。古物市場で購入した商品ですので購入時期や使用頻度は分かりませんので写真や説明文でご判断下さい。中古品になりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。フォローして頂けた場合のみ値下げ交渉承りますが御希望に添えない場合はご了承下さいませ。基本5％引きとなります。長さ…176センチほど幅…33センチほど29800③
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