ＳＵＮＮＹ　ＣＬＯＵＤＳ　サニークラウズ フライトモッズコート



ＳＵＮＮＹ ＣＬＯＵＤＳ フライトモッズコート〈メンズ〉 ＳＵＮＮＹ ＣＬＯＵＤＳ フライトモッズコート〈メンズ〉



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フェリシモの着心地がいい服。 Sunny clouds[サニークラウズ] WINTER ... フェリシモの着心地がいい服。 Sunny clouds[サニークラウズ] WINTER ...



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平置き寸法着丈93背後104身幅67肩幅66袖丈50カラー ブラック系LLサイズなので、オーバーに大きめに羽織っていただけます！以下サイトより引用衿ぐりの形や袖に配したファスナー付きのポケットはフライトジャケットから、すそのフィッシュテイルデザインやスピンドル仕様はモッズコートから取り込んだ「フライトモッズコート」。縮絨風のカットソー生地を使って、ドロップショルダーのオーバーサイズシルエットで仕立てました。落ち着いた黒にシルバーのファスナーがアクセントになっています。袖口をパフスリーブにすることで、ボーイッシュなワークスタイルに女性らしさを添えました。ネストローブnestrobeフォグリネンワークVeritecoeur,COPAINS/ヴェリテクール,コパンVlasBlomme/ブラスブラムalacrity,a+koloni/アラクリティー,コロニーtumugu,ESTROISLOSE/ツムグ,エストゥロワルーズLAITERIE/レイトリーichiAntiquite's,Antiquite'sNoir/イチアンティークス,ノアールICHI/イチmaisondesoilメゾンドソイル/soilソイルARMEN/アーメンGauze#,Laboratory,RobedePeau/ガーゼ,ラボラトリー,ローブドポー(g)/グラムSI-HO-SUP/シーホースプYARRA,douxbleu/ヤラHarvesty/ハーベスティーNATURALLAUNDRY,grin,CLIP.TAB/ナチュラルランドリー,グリン,クリップタブHarrowTownStores/ハロータウンストアーズO'NEILofDublinHeavenly,Homie/ヘブンリー,ホーミーmerijakuu/メリヤクーFrenchBull/フレンチブルImport/インポート