ナノユニバーススモッキング刺繍バフ袖ブラウス２点セット　未使用

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ナノユニバースのブラウス２点セットです。とても素敵なブラウスですが、着用せずに自宅クローゼットにて保管していました。着丈前約55cm、後約60cm身幅 平置き約51cmサイズ 38サイズ（M）定価 8,500円＋税×２点カラー ブルー、キャメル（サイズは多少の誤差ご了承下さい）以下サイトより引用させて頂きます。商品説明■大人の女性に届ける洗練顔刺繍ブラウス■袖に施された刺繍が大人フェミニンなブラウス。軽い風合いが涼しげで、全体に入れたギャザーでふわっと立体感を出しました。鎖骨を綺麗に魅せるボートネックと、スタイリングのアクセントになるパフ袖がポイント。配色刺繍糸を使用した印象的な刺繍はカジュアルスタイルを洗練顔に仕上げます。やや長めの後ろ丈なので、ボトムにインしたり、さらりとそのまま着たり、様々な着こなしが楽しめます。合わせるだけでコーデが今年らしくデニムや綿スカートと合わせたカジュアルなスタイルから、ハリ感のあるワイドパンツやスラックスと合わせたモードなスタイルまで、気分に合わせたスタイリングが出来る優秀デザイン。一枚で今年らしく仕上がるデザインブラウスは、今季のワードローブに加えたい注目アイテムです。２点共未使用タグ付きですが、保管上のおシワが多少あります。気になる方はご購入をお控え下さい。バラ売りは考えておりません。畳んでネコポスで発送する予定です。何かご質問がありましたら、お気軽にコメントを入れて下さい。よろしくお願い致します。#ナノユニバース#アーバンリサーチ#PLST#ブラウス#カットソー