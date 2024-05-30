LOVELESSのTシャツ

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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···半袖3ヶ月ぐらい前に購入しました。着用回数は、１回で試着程度です。状態は、とても良いです。シンプルなデザインなので合わせやすいと思います。中古ですので、御理解頂ける方のみご購入お願い致します。気になる事がございましたら気軽にご質問して下さい。サイズは、少し小さめです。定価13,200円+税
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