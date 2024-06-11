ジュエティ 翼プリントTシャツ Mサイズ ショート丈 重ね着 未使用美品！

b604-2310171579-0ご覧いただきありがとうございます。大変お得な【フォロー割り】開催中！是非プロフィール覧をご覧下さい！商品一覧です。('ᢦ')▶#mks古着#mks古着レディーストップス#mks古着レディース◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆【商品説明】★ブランド・メーカー名ジュエティ★特徴【極美品】未使用に近く傷汚れありませんが古着としてご理解のある方のみご購入お願い致します。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆★カラー:グレー×プリント柄画像2枚目が実物と近い色味です。‪✿色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご理解い下さい。★サイズ:M【平置き寸法】肩幅:42㎝着丈:42㎝身幅:46㎝袖丈:16.5㎝︎✿若干の誤差はあるかもしれませんがご理解い下さい。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆‪✿落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)‪✿保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。‪✿確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。‪✿商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。✻*˸ꕤ*˸*⋆。✻*˸ꕤ*˸*⋆。✻*˸ꕤ*˸*⋆。‪✿不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。^_^‪✿出来る限り即日発送！遅くても翌日発送致します！ここまでご覧いただきありがとうございました。素敵な出会いを楽しみにしております。(*^^*)その他の商品はこちらからどうぞ！ᐠ(ᐢᵕᐢ)ᐟ⬇⬇⬇⬇⬇#mks古着#mks古着レディーストップス$$2498



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