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GIVENCHY ナイチンゲール 2way ショルダーバッグ
商品番号 X91304848067
商品名

GIVENCHY ナイチンゲール 2way ショルダーバッグ
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 6,636 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認いただき、ご了承の上ご購入お願い致します。【商品名】ジバンシィナイチンゲール2wayハンドバッグ【詳細】サイズ横/約28cm縦/約23cmマチ/約12.5cm【状態】擦れや色褪せにより黒く汚れている箇所が見られます。商品により異なりますが、主にプチプチ及びOPP袋を使用し梱包致します。ご不明点がございましたら、お気軽に質問して下さい。────────────────────〈検索ワード〉ジバンシーレディーストートバッグブルーストラップレザー金具カバンブランドロゴレトロヴィンテージdn-22x1127
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