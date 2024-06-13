トッズ　ハンドバッグ　ワンショルダー　肩掛け　アクセサリーポーチ　ロゴ　丸型

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◉アイテムTOD’Sトッズ ハンドバッグ ショルダーバッグ ワンハンドル ワンショルダー 肩掛け アクセサリーポーチ ロゴ 丸型 キャメル◉サイズタテ12cmヨコ33cmマチ10cmショルダー調節可能◉状態多少の型崩れはございますが、大きなダメージも無く、まだまだお使いいただけるお品物です✨状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。◉カラーキャメル ライトブラウン◉素材レザー 本革◉配送最安値で発送させていただく予定です。畳じわはご了承下さい(＞＜)※ブランドリユース店購入品です。※used品となりますので完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい(＞＜)ご購入前にプロフィールのご確認よろしくお願いします(*^^*)