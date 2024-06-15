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ロンシャン　LONGCHAMP　ペネロペ　トートバッグと長財布
商品番号 N69614012838
商品名

ロンシャン　LONGCHAMP　ペネロペ　トートバッグと長財布
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 29,982 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#LONGCHAMP　ロンシャンアイテム　ペネロペトートバッグと長財布カラー...ブラック,パープルトートバッグ種類...トートバッグ購入元　香港素材...レザー(本革)状態　トートバッグも長財布も新品未使用ですが長期自宅保管している中古品と言う事をご理解した上でご購入のほど宜しくお願い致します。写真最後の3枚は長財布です。付属品はトートバッグの保存袋のみです。別の箱で配送します。
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