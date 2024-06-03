【ケイトスペード】ナイロン　肩掛け斜め掛け　ショルダーバック(美品)

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ナイロン色…紺×白￼￼サイズ…縦21センチ、横26センチ、幅約9センチ紺地に白のヨット柄の、夏らしいデザインのショルダーバッグです。肩ベルトの調節で、肩掛け斜めがけ両方できます。￼500ミリリットルのペットボトルが入る十分な大きさです(写真三枚目)前側は、2カ所のマグネットで留まるようになっています。￼前面にスマホなどを入れるポケットが2つ、バック内部にファスナー付きポケットが1つ、ファスナー無しポケットが2つ、後面にもポケットが1つあります。後面ポケットは止め口がマグネットで留まるようになっています。全部で6個のポケットがあり、小ぶりですが、￼収納力抜群の使いやすいバックです。￼￼￼￼￼￼ブランドぽくないので、海外旅行にはぴったりのお品かと思います。￼￼商品説明書と、ケイトスペードの紙袋、ノベルティーでいただいたメモ帳(未開封品)をお付けいたします。一回短時間のみ使用、定価35000円位、7割引以下で出品いたします。シミ、キズは見当たりませんが新品ではありませんので、ご理解の上でのご購入をお願い致します。即ご購入歓迎致します。どうぞ、よろしくお願い致します。￼#ケイトスペード#ショルダーバック￼￼￼￼