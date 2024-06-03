PRADAのノベルティ　カゴバッグ

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商品詳細
カラー···ブラックPRADAのノベルティカゴバッグです。サイズ(素人採寸につき誤差はご容赦ください)24cmX23cmこちらで譲って頂きましたが一回も使わないので出品します。簡単包装で発送、返品は致しません。
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