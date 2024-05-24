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K10/K18 D文字ダイヤモンドピアス
商品番号 X53693535881
商品名

K10/K18 D文字ダイヤモンドピアス
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　　　ゴールド材質　　　　本体K10ポスト及びキャッチK18ピアスキャッチ・スタッド中石　　　　ダイヤモンド　0.04サイズ　　　横4.7mm✖️縦5.9mm重さ　　　　0.5g状態　　　　出品前に宝石店にて新品仕上げ済みです。付属品　　　無し　巾着袋に入れて発送させて頂きます。ユーズド品である事についてご理解頂き、返品はご容赦ください。
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