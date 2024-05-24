K10/K18 D文字ダイヤモンドピアス

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カラー ゴールド材質 本体K10ポスト及びキャッチK18ピアスキャッチ・スタッド中石 ダイヤモンド 0.04サイズ 横4.7mm✖️縦5.9mm重さ 0.5g状態 出品前に宝石店にて新品仕上げ済みです。付属品 無し 巾着袋に入れて発送させて頂きます。ユーズド品である事についてご理解頂き、返品はご容赦ください。