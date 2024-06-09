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ファン付きベスト バッテリー付き　女性用Sサイズ
商品番号 J26297167202
商品名

ファン付きベスト バッテリー付き　女性用Sサイズ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【試着のみ】【バッテリー付き】ファン付きのベストです。バッテリーも付いています。コンセントにつないでバッテリーを充電するタイプですが、充電用のACアダプタは付いていません。USBの差込口のある、スマホの充電器が必要です。2022年7月に購入し、試着を1度したのみで、クローゼットに眠っていました。動作確認済みです。サイズ：S（レディース）カラー：ブラック
http://narcologia.ru/goods/rouge599610.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement718999.html
http://narcologia.ru/goods/plaque654607.html
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