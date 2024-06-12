未使用 エルメス ツイリー シマウマ アニマル柄 21D28-172

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【商品の紹介】エルメスのツイリーになります。※取り扱いのお品物は、全て鑑定済みになりますのでご安心してご購入頂けます。【商品の詳細】本体のサイズ:長さ86cm幅5cm※多少の誤差は、お許し下さい。カラー:イエロー素材:シルク生産国:フランス付属品:箱【商品の状態】新品・未使用品になりますがあくまでも自宅保管になりますのでその辺りご理解を頂ける方よろしくお願いします。保管時に出来た擦れや小傷などある場合がございますのでデリケートな方は、ご購入をご遠慮下さい。↓お宝チェックは、こちらから↓下記のハッシュタグから同ブランドのアイテムのチェックが可能です♪#mono_search_エルメスブランド名の部分を違うブランド名に替えて再検索して頂くとその他のブランドのアイテムもチェック出来ます♪↑ここをタッチ↑即購入大歓迎です(^^)00352