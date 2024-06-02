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千鳥柄ケープ ジャケット♡rady リエンダ エモダ ダチュラ リランドチュール
商品番号 T12631285565
商品名

千鳥柄ケープ ジャケット♡rady リエンダ エモダ ダチュラ リランドチュール
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お洋服一覧は【ジュラクロ】で検索♡インポートのセレクト品になります♡▼Sizelength/bust84センチ116センチ▼colorブラックホワイト裏地あり透け感なし同柄のベルト付き▼ワンピース感覚で着れるマントタイプのジャケットです♡分厚いセーターを着ても着用できコートのように袖が苦しくならないので重ね着する方にもオススメです！▼海外製品のため、国内産のものよりもほつれや小さな傷、縫製が甘いことがございます。モデル写真は宣材用のため一部仕様が異なることがございます。実物の写真を載せておりますのでそちらを参考にされてください♡イメージ違いを防ぐために、質問や写真のリクエストなど承っております☻フォクシーエイミーイストワールフェラガモバーバリーブルーレーベルアリスアンドオリビアダイアンフォンファステンバーグセルフポートレートシャネル好きの方に♡カラー···ブラック
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