【美品】プラダ ハンドバッグ 三角ロゴ ベルト 鍵 ポケット ナイロン 革 黒

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ご覧いただきありがとうございます✨気になることやご質問・値下げ交渉もお気軽にコメントください◎ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー#myu_出品一覧ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー○アイテムPRADAプラダハンドバッグテスートナイロンポケット三角ロゴ金具シルバー鍵カギチャームロック南京錠ダブルハンドル黒ブラック500mlペットボトル収納可ヴィンテージ ビンテージ vintageオールド テスートナイロン レザー 革 ネロ NERO白タグ ポコノ 人気✨○付属品本体・カギ2個・ロッキング○仕様ポケット：メイン×1 内ポケット×2 外ポケット×2○サイズ（相当）タテ：22cmヨコ：30cmマチ：14cmハンドル：44cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態【極美品】若干の使用感はありますが、目立った傷や汚れ等はない美品です。※vintage品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。○カラー黒 ブラック NERO○素材レザー 革ナイロンテスート〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。商品管理yb060005111-53101091-197