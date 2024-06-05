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23区　レディースカーディガン
商品番号 U31572379783
商品名

23区　レディースカーディガン
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン素材···ウールカーディガンと書いてますが、コート並みに暖かいです。肩がストンと落ちるスタイルで可愛いです。写真は明るく映ってますが、ブラウン〜明るい茶色です。何回か着て少し毛玉ありますが汚れ等はありません。多忙なため着丈などの質問は受け付け兼ねます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/reproduce928455.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome326143.html
http://narcologia.ru/goods/Addict234518.html

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