カラー···ブラウン素材···ウールカーディガンと書いてますが、コート並みに暖かいです。肩がストンと落ちるスタイルで可愛いです。写真は明るく映ってますが、ブラウン〜明るい茶色です。何回か着て少し毛玉ありますが汚れ等はありません。多忙なため着丈などの質問は受け付け兼ねます。ご了承ください。



シルクコットン ベーシック カーディガン / 23区 | ファッション通販 ...



シルクコットン ベーシック カーディガン / 23区 | ファッション通販 ...



アンサンブル対応/洗える】プレミアム コットン カーディガン / 23区 ...



サスティナブルウール カーディガン / 23区 | ファッション通販 【公式 ...



リネンコード カーディガン / 23区 L | ファッション通販 【公式通販 ...



サスティナブルウール ロングカーディガン / 23区 | ファッション通販 ...



Alinoma】【洗える】シルクリネンリリヤーンニット カーディガン23区 ...



23区 ニジューサンク レディース カーディガン サイズ：38(M位 ...



23区 | ニジュウサンクのカーディガン通販 | &mall（アンドモール ...



洗える】リネンコットン Vネック カーディガン / 23区 | ファッション ...



23区 レディースカーディガン・ボレロ | 通販・人気ランキング - 価格.com



オンワード】 23区>トップス 【CLASSY.1月号掲載】ウールカシミヤ ...



【23区 | 5525gallery】コットンウール ニットカーディガン



23区 カーディガン」の通販 商品一覧 | 三越伊勢丹オンラインストア ...



美品 23区 インポート アルパカ ニット ロング カーディガン 38 グレー | フリマアプリ ラクマ