ディズニー総柄プリント　トートバックセット

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出産祝いにいただき、数回使用しました。たっぷり入る大容量機能的なこだわりポケット超軽量！撥水上質キャンバスポリ生地ファスナー付きのメイン収納トートに珍しいキャリーオン機能オムツ入れに最適！ポーチ付き便利なストラップで使い方は様々2way,3wayLトートバッグ、ショルダーバッグ、サコッシュふわふわパッドで肩への負担も軽減超軽量760gたっぷり収納11個のポケット！[トートバッグ]・メイン収納・ファスナー付きポケット・オープンポケット×2・保冷ポケット×2（500mlのペットボトルも）・外側ポケット×2[サコッシュ]・メイン収納・ポケット(大)・ポケット(小)(外側ファスナー付きでおしりふきも取りやすい)◆素材コットンライクな撥水上質キャンバスポリ生地汚れにくくお手入れが楽です。出産祝いなどのベビーギフトにもおすすめ！幅：28.5/高さ：32/マチ：17/重量（9）：760SweetMommy(スウィートマミー)素材···綿(キャンバス/帆布)トートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)