

タサキ ヴェーロパヴェラインリング ダイヤ リング 指輪 ７号-



ウェーブデザインと、V字デザインの二種を試着させていただきました ...



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新品仕上げ済】タサキ ダイヤリング インフィニタ パヴェライン【9864 ...



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夫が指輪をなくしてしまい新調することになったので、どなたか使っていただける方に♡日常的に使っていたので小傷沢山あります!!曲線がなんとも上品でおすすめです(^^)裏側にイニシャルなどは入っていません☆