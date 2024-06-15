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タサキ　ヴェーロパヴェラインリング　ダイヤ　リング　指輪　７号
商品番号 R21895149459
商品名

タサキ　ヴェーロパヴェラインリング　ダイヤ　リング　指輪　７号
ブランド名 タサキ
特別価格 税込 14,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

夫が指輪をなくしてしまい新調することになったので、どなたか使っていただける方に♡日常的に使っていたので小傷沢山あります!!曲線がなんとも上品でおすすめです(^^)裏側にイニシャルなどは入っていません☆
http://narcologia.ru/goods/Lincoln134702.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln925702.html
http://narcologia.ru/goods/Addict650118.html
タサキ　ヴェーロパヴェラインリング　ダイヤ　リング　指輪　７号
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タサキ　ヴェーロパヴェラインリング　ダイヤ　リング　指輪　７号
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購入特価商品 タサキ ヴェーロパヴェラインリング ダイヤ リング 指輪 ...
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