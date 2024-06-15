【希少✨️】LOEWE ロエベ 刻印ロゴ ショルダーバッグ ポーチ付 ブラック

ご覧頂き誠にありがとうございます！-`̗✧即購入大歓迎✧︎̖´-【ブランド】LOEWEロエベ【商品紹介】・長財布、折り財布、ポーチ、スマートフォン、350mlペットボトルなども入りますので様々なシーンで大活躍します！【商品状態】中古品ですので、使用に伴う使用感はありますが、目立つ傷や汚れはなくこれからもご使用いただけます✨️【カラー】・黒・ブラック【素材】・レザー牛革【サイズ】タテ22cmヨコ23cmマチ14cmショルダー122cm(調節可能)【付属品】・カード類・ポーチ【ポイント】ショルダーバッグ斜め掛けクロスボディ肩掛けカバン鞄バッグバックポシェットレザープレートロゴ刻印ヴィンテージvintageビンテージレア希少◆大手ブランド買取店にて購入致しました。全ての商品は真贋済みの正規品でございますのでご安心ください(*´﹀`*)－－－商品について－－－※素人採寸の為、多少の誤差が生じます(__)※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承下さい。◆1~2日でヤマト運輸にてプチプチでお包みし、紙袋又はダンボールで発送させていただきます！*。✧全国送料無料です✧*。－－－－－－－－－－－－✨姉妹ショップも是非ご覧ください！✨【#エルアイシーモール】管理番号:043



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