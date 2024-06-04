《ヴィヴィアンウエストウッド》定価27,500円軽量ラインエンボスORB総柄トラベルポーチクラッチバッグ黒プレゼントにもA8042商品説明★ブランド VivienneWestwoodMANヴィヴィアンウエストウッド★商品名 バッグ★サイズ 縦17cm・横32cm幅2cm※多少の誤差はご了承下さい。★色 ブラック系 ※画像にて確認下さい★素材 ナイロン牛革★定価 27,500円(税込)★状態 新品未使用(タグ・保存袋付)★コメント★全体にちりばめたラインORBが魅力のVivienneWestwoodらしい存在感溢れるシリーズのバッグ。ポケットが多数ついており、小物やメイク道具などを分けてしまうのに便利です。オシャレなデザインで普段使いから旅行まで様々なシーンでお使いいただけます。プレゼントにもオススメです。内側オープンポケット×3内側ファスナーポケット×3フック付きこちらの商品は正規店の新品です。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#ヴィヴィアンウエストウッド#クラッチバッグ#トラベルポーチ



《ヴィヴィアンウエストウッド》新品 軽量 ラインエンボスORB トラベルポーチ



《ヴィヴィアンウエストウッド》新品 軽量 ラインエンボスORB トラベルポーチ | フリマアプリ ラクマ



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