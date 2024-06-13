ケイトスペード　2wayバッグ

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商品詳細
ケイトスペードの2wayバックです。ハンドバッグとショルダーバッグにもなります。一目惚れして海外のアウトレットにて購入しました。革のひび割れや擦れなどありません。金具にも目立った傷や錆もなく、美品だと思います。内側のポケットに少しだけ汚れがあります。ご確認お願いいたします。3年ほど前に購入したため保証証など紛失してしまい、ありません。縦21cm、横29cm、幅11cm重さ約800gいずれも素人採寸になるので多少誤差あります。ご参考程度にお願いいたします。#ケイトスペード#ショルダーバッグ#ハンドバッグ
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