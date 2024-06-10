マイケルコース　ショルダー(ハンド)バッグ

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商品詳細
数年前にバイマで購入し、何度か使用して自宅保管しておりました。よくよく見るとコバのところに小さなスレあり、個人的にはほとんど気になりません。また底鋲の金具に古傷ありあります。バッグ自体には目立った汚れや傷は見当たりません。頑丈で傷つきにくい素材だと思います。マイケルコースのキーホルダーは取り外し可能です。ショルダーバッグのベルトも取り外し可で、6段階で調節ができます。ロイヤルブルーのようなとても素敵な深い青色で、ゴールドの金具が高級感あり、フェミニンにもカジュアルな服装にも合わせやすいと思います。素人採寸ですが、約 縦20㎝ 横25㎝ マチ12㎝です。マチが広いので、仕切りがありますが容量あり必要なものはけっこう入ります。状態は良い方でまだまだ使って頂けると思いますので、素敵なバッグなのでどなたに使って頂けたら嬉しいです✨
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