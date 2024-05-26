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【美品】イビザ　ハンドバッグ　シボ革　パッチワーク　キャメルブラウン
商品番号 R69920126979
商品名

【美品】イビザ　ハンドバッグ　シボ革　パッチワーク　キャメルブラウン
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 5,047 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムIBIZAハンドバッグ　トートバッグ　シボ革　パッチワーク○サイズタテ22cmヨコ36cmマチ14cmハンドル15cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態特に目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。○カラーブラウン　キャメル○素材レザー○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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