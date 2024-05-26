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商品詳細
○アイテムIBIZAハンドバッグ トートバッグ シボ革 パッチワーク○サイズタテ22cmヨコ36cmマチ14cmハンドル15cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態特に目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。○カラーブラウン キャメル○素材レザー○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral928032.html
http://narcologia.ru/goods/stair419900.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful63951.html
【美品】イビザ ハンドバッグ シボ革 パッチワーク キャメルブラウン
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