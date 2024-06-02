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新品未使用 マルニ　MARNI カゴバッグ ピクニックバッグ
商品番号 W32795249799
商品名

新品未使用 マルニ　MARNI カゴバッグ ピクニックバッグ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用MARNIマルニダブルハンドルバスケットマルチグリーン◆タグ付き防塵袋があります。□サイズストラップを含めない縦23cm底面：幅25cmマチ15cm23.5□注意事項※素人採寸の為、誤差はご了承ください。※撮影環境やモニター環境により、実祭の色と違って見えることがございます
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