ボッテガヴェネタ　ハンドバッグ　ミニバッグ　イントレチャート　ブラウン

٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭ .゜・*.❁。.*私の出品ページ一覧につきましてはこちらからどうぞ→#Ganar部屋ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ○アイテムBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタイントレチャート編み込みチェーンハンドバッグミニバッグ手提げ鞄レザー本革○サイズタテ20cmヨコ24.5cmマチ8.5cmショルダー38cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用感はありますがまだまだご利用可能です。ハンドルに使用感も見られます○カラーブラウン○素材画像参照○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。またこちらは大手リサイクルショップで購入した確実正規品ですご不明点ございましたらお気軽にコメントください。٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭ .゜・*.❁。.



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