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ANKER PowerHouse (434Wh）新品未使用未開封　送料込
商品番号 B95173129290
商品名

ANKER PowerHouse (434Wh）新品未使用未開封　送料込
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 12,147 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〓ANKERPowerHouse(434Wh/120,600mAh）　の出品です。この機会に是非。〓商品特徴・434Whの容量を誇り、PowerHouseはノー　トPC約15回充電することが可能。リチウム　イオンバッテリーを採用し、従来の製品と比　べ大幅な小型化を実現。・3つの出力モード　PowerHouseは様々なモードで出力が可能。　12Vシガーソケット、ACコンセント、4つの急速充電USBポート(PowerIQ搭載)により、幅広い機器、家電へ充電することが可能。・万が一の備えにも　DCやAC出力も可能なので停電や災害時など　電源供給が不安定な環境での備えに最適。幅　広い電化製品に使用でき、ご家庭の防災グッ　ズとしても最適です。・地方自治体でも採用　福岡市や川崎市との協定をはじめ様々な自治　体で非常時の電源供給用として採用されてい　ます。避難所における緊急的な電源確保や携　帯端末の充電等、災害時の応急対策に活用さ　れています。・アウトドアでも大活躍　ミニ冷蔵庫を約7時間、キャンピングライト　　　を約100時間稼働させることができ、キャン　プ、車中泊、アウトドアなどにも最適です。・安定したAC出力　正弦波を採用しており、家庭用100Vと同じ　ような滑らかな波形を作り出す交流電源で、　ほとんどの家電製品が安心して使えます。・重量4.2kg・寸法20Lx16.5Wx14.5Thcm※YouTube製品情報はこちら↓　https://youtu.be/tJ8bEPtduc4〓商品状態　・新品未使用未開封品です。　※メーカー希望小売価格￥49,800（税込）〓取引につきまして・新品未使用未開封品ですが神経質な方、完璧な　状態を求められている方のご入札はご遠慮下　さい。中古プロショップではありません。　素人検品です。　ご理解の程よろしくお願い致します。・迅速な対応を心掛けておりますが仕事の都合　　上、発送が遅れる可能性があります。　通常の2〜3日を遅れる場合は別途ご連絡致　します。ご理解の程宜しくお願い致します。　それではご検討の程よろしくお願い致します。
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