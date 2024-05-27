ANKER PowerHouse (434Wh）新品未使用未開封　送料込

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〓ANKERPowerHouse(434Wh/120,600mAh） の出品です。この機会に是非。〓商品特徴・434Whの容量を誇り、PowerHouseはノー トPC約15回充電することが可能。リチウム イオンバッテリーを採用し、従来の製品と比 べ大幅な小型化を実現。・3つの出力モード PowerHouseは様々なモードで出力が可能。 12Vシガーソケット、ACコンセント、4つの急速充電USBポート(PowerIQ搭載)により、幅広い機器、家電へ充電することが可能。・万が一の備えにも DCやAC出力も可能なので停電や災害時など 電源供給が不安定な環境での備えに最適。幅 広い電化製品に使用でき、ご家庭の防災グッ ズとしても最適です。・地方自治体でも採用 福岡市や川崎市との協定をはじめ様々な自治 体で非常時の電源供給用として採用されてい ます。避難所における緊急的な電源確保や携 帯端末の充電等、災害時の応急対策に活用さ れています。・アウトドアでも大活躍 ミニ冷蔵庫を約7時間、キャンピングライト を約100時間稼働させることができ、キャン プ、車中泊、アウトドアなどにも最適です。・安定したAC出力 正弦波を採用しており、家庭用100Vと同じ ような滑らかな波形を作り出す交流電源で、 ほとんどの家電製品が安心して使えます。・重量4.2kg・寸法20Lx16.5Wx14.5Thcm※YouTube製品情報はこちら↓ https://youtu.be/tJ8bEPtduc4〓商品状態 ・新品未使用未開封品です。 ※メーカー希望小売価格￥49,800（税込）〓取引につきまして・新品未使用未開封品ですが神経質な方、完璧な 状態を求められている方のご入札はご遠慮下 さい。中古プロショップではありません。 素人検品です。 ご理解の程よろしくお願い致します。・迅速な対応を心掛けておりますが仕事の都合 上、発送が遅れる可能性があります。 通常の2〜3日を遅れる場合は別途ご連絡致 します。ご理解の程宜しくお願い致します。 それではご検討の程よろしくお願い致します。