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ケノン　家庭用脱毛器Ver.7.2
商品番号 P42672751480
商品名

ケノン　家庭用脱毛器Ver.7.2
ブランド名 ケノン
特別価格 税込 14,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値下げしました】ケノンフラッシュ式脱毛器バージョン7.2パールホワイト定価98,000円付属品(本体、カートリッジ、電源コード、サングラス、説明書)は写真1枚目をご確認ください。装着しているカートリッジの他に未開封の脱毛用、美顔用カートリッジ付です。保冷剤はありません。本体ディスプレイ部分の保護フィルムは剥がしていません。デリケートゾーンの使用はありません。箱は開封時の破れ等があります。【ke-nonケノン　脱毛　家庭用脱毛器　美顔　スキンケアパールホワイト　白　フラッシュ　レーザー　肌　ムダ毛処理　男性　女性　全身】
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