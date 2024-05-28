ケノン　家庭用脱毛器Ver.7.2

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商品詳細
【値下げしました】ケノンフラッシュ式脱毛器バージョン7.2パールホワイト定価98,000円付属品(本体、カートリッジ、電源コード、サングラス、説明書)は写真1枚目をご確認ください。装着しているカートリッジの他に未開封の脱毛用、美顔用カートリッジ付です。保冷剤はありません。本体ディスプレイ部分の保護フィルムは剥がしていません。デリケートゾーンの使用はありません。箱は開封時の破れ等があります。【ke-nonケノン 脱毛 家庭用脱毛器 美顔 スキンケアパールホワイト 白 フラッシュ レーザー 肌 ムダ毛処理 男性 女性 全身】
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